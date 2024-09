"Crescentine e borlenghi per tutti". Stand davanti all’Ospedale

Per un’intera giornata il piazzale dell’Ospedale di Sassuolo ospiterà uno stand ‘gastronomico’ curato dal Gruppo Alpini di Maranello e dal ‘Sasol Club’. Per la prima volta un gruppo di tifosi di calcio e alpini uniranno le loro forze, con il cuore e il sorriso...

Domani, tra le 11 e le 20, il gruppo di volontari organizzerà infatti la distribuzione di crescentine e borlenghi, due street food tipici della cucina modenese, con l’obiettivo di raccogliere fondi in favore della struttura sanitaria. Per l’occasione, a fianco dello stand, saranno allestiti anche due tavoli per ospitare che si fermerà. L’iniziativa segna una collaborazione ‘inedita’ tra i tifosi del Sassuolo Calcio, partner storico dell’Ospedale, e il Gruppo Alpini di Maranello, che coinvolge oltre 160 persone. Il ricavato sarà devoluto alla struttura sanitaria. "Siamo particolarmente felici di poter ospitare questo evento – sottolinea il Direttore Generale, dottor Stefano Reggiani – L’idea di portare qui in ospedale la cucina ‘da campo’ degli Alpini ci ricorda l’impegno sociale che questo territorio è sempre in grado di esprimere".