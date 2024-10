Cresci@mo, i lavoratori:: "Occorre alzare gli stipendi e stabilizzare i precari"

I 140 lavoratori della Fondazione Cresci@mo, l’ente che gestisce il 50% dei nidi e scuole d’infanzia esternalizzati da parte del Comune di Modena, hanno approvato all’unanimità la piattaforma per il rinnovo integrativo proposta da Flc Cgil, Cisl Scuola e Snals Confsal. Tra gli obiettivi del documento il recupero del potere d’acquisto delle retribuzioni, a partire dalla parificazione del trattamento economico tra personale della Fondazione (educatrici, docenti, coordinatrici pedagogiche e amministrativi) e personale del Comune di Modena addetto ai servizi 0-6 anni. In dettaglio è stato richiesto un aumento annuo di 2.859 euro per il personale docente, di 2.939 euro per il personale educativo, di 2.025,65 per gli Ata di terzo livello, di 3.997 euro per quelli di quarto livello e di 3.281 euro per le coordinatrici pedagogiche.

Chiesta inoltre la riduzione dell’orario di lavoro per il personale amministrativo da 37 a 36 ore settimanali (come per il personale comunale), la stabilizzazione del personale a tempo determinato e l’internalizzazione delle attività ausiliarie oggi gestite da cooperative esterne. Oltre a nuove assunzioni sul coordinamento pedagogico e sulla struttura amministrativa, la piattaforma- valida per il periodo 2024-2026- prevede l’introduzione di nuovi permessi per ricovero ospedaliero di parenti fino al primo grado, per malattia dei figli fino a 3 anni e per diritto allo studio. Richiesti infine anche smart working, diritto alla disconnessione ed estensione di diritti e tutele contrattuali anche per lavoratori e lavoratrici con unioni civili. Ora, dopo l’apertura del tavolo con la fondazione, partiranno le trattative sindacali.