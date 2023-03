‘Crescono le imprese artigiane, agricole in calo’

Oltre 1600 imprese attive sul territorio, un terzo delle quali artigiane. Un numero in crescita, in controtendenza rispetto al dato provinciale, con l’unica eccezione del calo del settore agricolo in calo, a fronte di una crescita marcata, però, del comparto dei servizi. Queste, in estrema sintesi, le evidenze dell’analisi effettuata da Lapam sul tessuto economico di Fiorano. Presentato in occasione del consiglio di zona, lo studio racconta contesto ragionevolmente florido, che tuttavia fa i conti, ha spiegato Ercole Leonardi, Presidente della sede fioranese di Lapam "con le mutate esigenze della piccola impresa, chiamata a operare in un ambiente estremamente incerto e complesso". Accesso non semplice al credito, cambio generazionale, difficoltà a reperire personale qualificato incidono sul dato fioranese, i cui incrementi (+2,4% le imprese, +1,4% quelle artigiane, mentre il dato medio provinciale flette dello 0,5%) rinfrancano sul breve periodo, consolidando quanto emerge sul lungo: negli ultimi 15 anni, infatti, a Fiorano sono nate 101 imprese per un incremento totale del 6,7%. Analizzando il territorio per macrosettori di attività, nell’ultimo anno si nota una maggior concentrazione di imprese nei Servizi alle imprese (25,6%), nella Manifattura (22,4%) e nel Commercio e Autoriparazione (21,9%) e, confrontando il numero di imprese attive al quarto trimestre 2022 con quello di 12 mesi prima, l’unico calo si può osservare nell’Agricoltura (-6%), a confermare un dinamismo che tuttavia fa solo in parte giustizia di un decennio che ha cambiato il tessuto economico fioranese, modificandone la composizione. Dal 2010 ad oggi, infatti, Fiorano ha perso 23 imprese manifatturiere e 20 agricole, ma ha visto nascere oltre 100 aziende che si occupano di servizi alle imprese. "Digitalizzazione e green saranno per il futuro sempre di più i punti cardine a cui dovranno guardare le imprese. Ma se la sostenibilità e l’innovazione sono fondamentali per rimanere competitivi, la qualità del prodotto garantita resta la leva principale per battere la concorrenza", ha aggiunto Leonardi.