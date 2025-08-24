"Crescono volontariato e associazionismo"

I numeri ci sono e vanno tenuti in debito conto. L’importanza del volontariato e dell’associazionismo cittadino, in questo senso, dicono tutto. "Con sede a Sassuolo vi sono 80 associazioni culturali, giovanili e sociali iscritte al Registro unico del terzo settore e 84 associazioni e società sportive iscritte al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche", spiega l’assessore Serena Lenzotti, che dopo un anno di mandato registra l’incedere di un percorso che mira al coinvolgimento di quante più realtà possibili nei diversi ambiti che coinvolgono un tessuto associativo che è un autentico patrimonio.

"Dal 2024 ad oggi le Consulte comunali coinvolte con regolarità nello sviluppo di percorsi di coprogettazione strutturata: già otto le Consulte convocate tra Cultura, Giovani e Sport". Oltre alle consulte, occasioni ufficiali e istituzionali, "sono state tantissime le occasioni di incontro e confronto con le realtà associative". Circa 200, infatti, i briefing con le associazioni e i sopralluoghi presso le sedi, le realtà culturali, giovanili, ortistiche e sportive, cui si aggiungono i progetti in collaborazione con le scuole, che vedono l’Amministrazione coinvolgere gli enti del terzo settore ( associazioni culturali, sportive, ambientali) a favorire il raccordo delle istituzioni e dei servizi educativi, scolastici, formativi, socio-sanitari, culturali, ricreativi e sportivi. "Il Comune, nell’ambito della co-progettazione, collabora nella ridefinizione dei progetti definitivi partendo proprio dalle proposte ammesse, e in risposta a quanto le scuole stesse hanno manifestato" spiega Lenzotti, che in tema di co-progettazione cita anche la riuscita sinergia con i GET (Gruppi Educativi Territoriali), che prevede lo svolgimento di attività rivolte ai giovani con un servizio educativo pomeridiano in orario extrascolastico, in convenzione con parrocchie o associazioni del territorio e le attività dispiegate in ambito di Unione dei Comuni del Distretto Ceramico che vedono "numerose associazioni sassolesi collaborare stabilmente con l’Unione dei Comuni del Distretto Ceramico, in particolare nell’ambito delle politiche di welfare, con tavoli attivi che, coivolgendo una trentina di associazioni, affrontano i temi della disabilità del sostegno alimentare, dei caregiver, delle politiche familiari. Il tanto che si muove attorno al terzo settore, tra l’altro, induce l’Amministrazione a studiare un regolamento unitario specifico per i rapporti con il Terzo Settore, in grado di valorizzare appieno sinergie strategiche per l’Amministrazione.

