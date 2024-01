"Crg vuole cessare l’attività ma non sa quando"

La vicenda è, ad avviso di Filctem Cgil, ‘paradossale’. Riguarda il ‘caso’ della CRG Srl di Fiorano Modenese, colorifici ceramico che occupa 19 lavoratori ed i cui vertici "hanno comunicato formalmente – spiega Ylenia Gatto di Filctem Cgil Sassuolo – la volontà di cessare l’attività. Ma il Consiglio di Amministrazione non riesce a riunirsi per decidere quando e con quali modalità, lasciando così i lavoratori nella totale incertezza". Ad ottobre il sindacato era già stato convocato dalla direzione aziendale per discutere un accordo di cassa integrazione ordinaria, "quindi nulla di cui preoccuparsi troppo, poiché era comunque prevista la ripresa dell’attività lavorativa". A dicembre, il 18, ai sindacati l’azienda comunica invece la volontà di cessare l’attività. I motivi? "l’impossibilità di approvvigionarsi di materie prime, cui si aggiunge una scarsa liquidità, che impedisce l’attività di produzione". Il sindacato si attiva allora per dare corso alle procedure per richiedere la ‘cassa’ straordinaria per cessazione dell’attività ma il 19 gennaio, quando il sindacato è convocato alla presenza di Agenzia Regionale per il lavoro, Provincia e Direzione generale dei rapporti di lavoro e relazioni industriali, il rappresentante dell’azienda chiede di rinviare. "Viene rinviato tutto al 26 gennaio ma, ancora una volta, la convocazione viene posticipata poiché il CdA dell’azienda, riunitosi lunedi, non ha assunto alcuna decisione ed è tutto rinviato a domani: ci sembra poco credibile – spiega Filctem Cgil - che il consiglio non riesca ad assumere decisioni così importanti e che avranno un impatto sul futuro dei dipendenti". I quali, fa sapere il sindacato, hanno continuato a prestare la loro attività "pur non avendo certezza sul loro futuro: facciamo – conclude Filctem Cgil - un appello all’azienda, affinché dimostri lo stesso senso di responsabilità dei dipendenti e dia finalmente risposte".

s.f.