Cri, via al Modena camp per formare 400 volontari

La Croce Rossa Italiana annuncia l’apertura del ’Cri Modena Camp 2K24’, il campo formativo di Modena, in programma al centro Palanderlini, aperto a tutta l’Emilia-Romagna. L’allestimento del campo comincerà l’1 novembre, dalle 8. Si tratta di un evento che "punta a sviluppare competenze, consapevolezza e impegno tra i volontari, consolidando la missione umanitaria del movimento internazionale di Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa". Il Modena Camp 2K24, segnala una nota Cri, ha come obiettivo principale quello di "rendere i volontari sempre piu` competenti e qualificati, accrescendo la loro consapevolezza della missione e dei valori della Croce Rossa Italiana. Da sempre la formazione è un pilastro centrale per l’Associazione, per garantire un servizio rapido, efficace e orientato alle esigenze delle comunita` locali. Con una formazione trasversale e inclusiva, i volontari saranno preparati a rispondere alle emergenze, a promuovere i valori della cittadinanza attiva e della prevenzione, e ad affrontare le sfide dell’assistenza umanitaria".

L’offerta formativa coinvolgera` 400 volontari divisi nei tre giorni formativi, provenienti da tutta la regione, per un totale di 269 ore di lezione, con un’attenzione specifica agli ambiti organizzativi, sanitari, di inclusione sociale e di cooperazione internazionale. In particolare, il programma prevede quattro corsi di primo livello (28 ore) per 90 volontari, sei corsi di secondo livello (76 ore) per 180 volontari e nove corsi di terzo livello (165 ore) per 130 volontari, oltre ad altri “numerosi” colleghi del comitato di Modena per le varie attivita` di staff. Il Cri Modena Camp 2K24 rappresenta non solo un’occasione di crescita e apprendimento, ma anche un fondamentale momento di aggregazione e condivisione per i 45 Comitati della regione, che assicurano una presenza capillare sul territorio. Questo incontro rappresenta un’opportunità preziosa per consolidare il senso di appartenenza e l’impegno verso il Movimento Internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, ribadendo il valore della formazione come strumento essenziale per garantire elevati standard di qualità ed efficacia nei servizi dedicati alla comunità.