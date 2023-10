Criminalità, è allarme. Crescono furti e rapine. Siamo maglia nera per stupri e prostituzione

Non si può certo parlare di percezione ma di preoccupante realtà. Crescono i reati a Modena, in particolare i reati predatori, ovvero furti e rapine. Reati gravi, quindi che si registrano in particolare per le strade, alla luce del giorno. Se si parla di indice di criminalità, le denunce, rispetto allo scorso anno, segnano per il primo semestre 2023 un più 1.8 per cento. Lo scorso anno erano complessivamente 29.300.

I dati arrivano dalla classifica annuale del Sole 24 Ore, che fotografa i delitti commessi e denunciati sul territorio nell’anno precedente, in rapporto alla popolazione residente. La nostra città si piazza quindicesima mentre Milano, Rimini e Roma sono al primo, secondo e terzo posto. La variazione dell’ultimo anno, su quello precedente, per quanto riguarda le denunce è di +2.267. Per quanto riguarda i reati, appunto, i tantissimi furti denunciati dai cittadini fanno finire Modena al 14esimo posto su scala nazionale e al sesto, addirittura, per quelli in abitazione e all’ottavo per i colpi su auto in sosta.

‘Sale’ all’undicesimo invece per i furti con destrezza (parliamo di 13177 denunce complessive). Per quanto riguarda invece le rapine, il dato non ‘consola’: la nostra città è 23esima in classifica e sale al 20esimo posto, su scala nazionale, per quelle avvenute in pubblica via e 34esima per quelle in banca. Sedici, invece, quelle denunciate in abitazione con un 60esimo posto su scala nazionale. Triste ‘scalata’ anche per il reato di lesioni, dove Modena è al sesto posto con oltre mille denunce, mentre risulta al 42esimo per omicidi volontari consumati: quattro in tutto con il dato in aumento, così come quello degli omicidi colposi, per i quali si piazza al 44esimo posto.

Guardando agli altri reati, la nostra città indossa la maglia nera anche per le violenze sessuali che risultano in crescita, posizionandoci al 13esimo posto con novantasette denunce.

La nostra città è invece 53esima per le violenze sessuali ai danni di minori sotto i 14 anni, con sei casi denunciati. Per quanto riguarda gli stupefacenti, Modena è 58esima: 30esima per produzione e traffico di droga e 51esima per spaccio ma il reato risulta anche in questo caso in aumento.

Siamo invece 103esimi per i reati informatici, seppur il fenomeno sia in aumento e desti preoccupazione. Altissimo invece il numero di danneggiamenti: 3792 denunce con un 16esimo posto in classifica così come quello, purtroppo, degli omicidi stradali che vede Modena al 26esimo posto a livello nazionale con 19 vittime.

47esimo posto, infine, per sfruttamento della prostituzione.

Rispetto alle altre città dell’Emilia Romagna peggio di noi fanno Bologna e Ferrara.