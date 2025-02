Criminalità, il corteo della discordia: "Organizzatori targati centrosinistra. Giù le mani dai Controlli di vicinato"

Piovono dissociazioni dalla manifestazione sulla sicurezza di sabato. Diversi gruppi dei Controlli di vicinato stanno prendendo le distanze dal corteo che partirà alle 14.45 dalla biglietteria del Novi Sad: l’accusa è di ‘strumentalizzazione politica’. "Sono spiacevolmente sorpresa che cinque coordinatori del Controllo di vicinato facciano cortei politici per chiedere il passaggio della Questura in fascia A e diverse altre cose riguardanti la sicurezza utilizzando il mantello legittimante del Controllo di vicinato che è nato, cresciuto per essere apolitico", è il siluro lanciato per esempio dalla coordinatrice del Controllo di vicinato in zona Rondelli (nei pressi del forum Monzani) Paola Ferrari.

Un riferimento tra gli altri ad Antonella Bernardo e Valter Parenti, che gravitano in orbita Pd e sono considerati legati all’ex sindaco Gian Carlo Muzzarelli. Su Facebook Ferrari ricorda che Antonella Bernardo è stata ex presidente Pd del quartiere 1, mentre Valter Parenti, portavoce del comitato Villaggio Zeta, è stato candidato per due volte nelle liste di centrosinistra. Ferrari ha inviato una mail ufficiale a sindaco, assessore, consiglieri, nella quale sconfessa la marcia: "Questi coordinatori non mi rappresentano in nessun modo, anzi credo dovrebbero essere sostituiti. La politica ha le sue sedi dove deve essere tradotta in azioni, mentre i cittadini hanno diritto di organizzarsi per raggiungere obiettivi sociali, senza venire strumentalizzati ad ogni passo".

Sulla stessa linea Liliana Ferrari, coordinatrice del gruppo di via Nonantolana, che sul suo profilo Facebook scrive: "Mi meraviglio, anzi mi offende proprio che il signor Parenti e altri tre coordinatori del Controllo di vicinato facciano cortei politici per chiedere il passaggio della Questura in fascia A, utilizzando proprio il Controllo di vicinato che è nato, cresciuto per essere apolitico. Una vera vergogna e credo che questa gente andrebbe espulsa subito. In questa città disgraziata deve finire tutto nelle fauci di un partito di grande appetito come il Pd. La politica deve togliere le sue manacce dalla vita delle persone".

Polemica rinfocolata anche dalle considerazione dei cittadini che su Sacca Notizie scrive che "gli organizzatori della manifestazione di sabato prossimo ci tengono a dire alla stampa che la loro manifestazione è apolitica. Ma c’è un passo nell’intervista rilasciata al Carlino (da Valter Parenti ndr) che pare tradire il loro dire e che a me pare sufficientemente chiaro: ‘…Non governano più, a livello nazionale, le sinistre, alle quali venivano imputati i problemi della mancanza di sicurezza. Venivano additate dalle destre che ora sono al Governo eppure non vi è stato alcun miglioramento sul fronte sicurezza’. Non si accenna minimamente al ruolo sul presidio della sicurezza delle precedenti amministrazioni comunali che pertanto risulterebbero incolpevoli. Pare una assoluzione del Partito democratico che governa la città da moltissimi anni. Pare un avviso al nuovo sindaco di continuare come prima".