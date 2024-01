"Criminalità, il problema è la legge"

"Se la legge, ed a volte la sua interpretazione, non sanzionano a dovere questi soggetti, non si può certo imputare tale inefficacia alle forze dell’ordine". Il Siulp interviene sull’allarmante situazione dell’autostazione dove gli episodi di criminalità sono all’ordine del giorno. Il segretario generale Roberto Butelli ripercorre l’ultimo episodio "quando uno straniero, verosimilmente ubriaco, ha minacciato di colpire con un sasso i titolari di un esercizio pubblico. Immediatamente quella persona è stata individuata, condotta in questura, perseguita nei termini di legge e rimessa in libertà come la stessa legge prevede...". Dunque, non è una questione di organici delle forze di polizia. Butelli fa presente come, per potere rispondere a tutte le richieste di presidio fisso che arrivano da autostazione, via Crispi, Corso V.Emanuele, Piazza Mazzini... non basterebbe una questura di fascia A, ma sarebbe necessario tutto l’organico della questura di Milano.