Criminalità, si licenzia per paura: "Il centro di sera è pericoloso". Il titolare: "Donne penalizzate"

"Mi sono licenziata perché andare a lavoro era pericoloso". Anna, 27 anni, lavora come commessa addetta alle vendite nella Salumeria Giusti, in centro a Modena.

"Dopo tanti anni, purtroppo, mi sono ritrovata costretta a lasciare il mio lavoro a causa della poca sicurezza in centro. La poca tranquillità personale nei tragitti percorsi a piedi tra il luogo di lavoro e la macchina mi ha messa in difficoltà. Percorro sempre vie principali, come via Emilia, Largo Garibaldi o via Saragozza. Eppure, mi sono accaduti eventi spiacevoli che mi hanno fortemente toccato dal punto vista psicologico". Nei suoi racconti, Anna parla di pedinamenti, incontri con baby gang e difficoltà a raggiungere il posto di lavoro. "Più volte – dice – sono stata seguita, e spesso mi sono dovuta ’rifugiare’ in negozi e ristoranti per evitare che mi accadesse qualcosa. Durante un pomeriggio, mentre mi stavo recando a lavoro, ho incontrato una baby gang. Circa quindici ragazzi camminavano in mezzo alla strada, bloccandola. Uno dei ragazzi si è girato verso di me mimando con le mani due pistole, un altro invece mi ha fatto il segno del taglio della gola. Credo che purtroppo non si tratti più della zona o dell’orario, viste anche le mie esperienze personali".

Una storia che racconta il fallimento di una società che non permette ad una giovane neppure di recarsi a lavoro, se non con il fiato sospeso dalla paura.

"Molti dei parcheggi vicini al centro storico non sono sicuri – commenta Daniele Morandi, uno dei proprietari della Salumeria Giusti –. Il problema è che non le viene permesso di parcheggiare vicino alla ztl, nelle aree limitrofe, non essendo residente, neppure pagando un abbonamento. E per questo è costretta a parcheggiare lontano dal negozio e di conseguenza a fare un lungo tratto di strada a piedi. Non ci sono altre soluzioni, a meno che lei non prenda in affitto un garage in centro, dove però i prezzi sono inarrivabili".

Una situazione che non solo obbliga la giovane a licenziarsi, ma che mette i proprietari in seria difficoltà: "Come proprietari non riusciamo a garantire un parcheggio per i dipendenti. Così, avendo le mani legate, perdiamo una professionalità e ci mettiamo alla ricerca di chi la sostituisca. Però, mi chiedo: devo cercare di assumere un ragazzo per aver meno possibilità che venga infastidito? Considero tutto ciò discriminante. Dobbiamo sottostare a questa condizione ma con le mani legate".

E poi l’appello: "Nessuno pretende che la città venga pattugliata dalla mattina alla sera ma l’Amministrazione dovrebbe intervenire. Non penso a misure drastiche, già solo permettere a chi lavora in centro di parcheggiare vicino alla propria sede di lavoro. Questo si inserisce in un contesto ampio, che vede come conclusione un centro storico che si svuota. Le idee e le proposte portate avanti dall’Amministrazione allontanano le persone dal centro, e così le allontanano anche dalle botteghe. Nella quotidianità servirebbe invece avere un accesso facilitato al centro, più che ai centri commerciali".

Ottavia FirmaniJacopo Gozzi