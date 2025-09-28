Crisi alla Maserati: "Serve subito un incontro"

Ci sono aggiornamenti in merito alla presentazione del piano industriale di rilancio di Maserati e ai contenuti specifici che riguarderanno la sede di Modena? L’Amministrazione comunale è ancora disponibile a tenere un Consiglio tematico sulla casa del Tridente, coinvolgendo le parti interessate?

E’ il Pd a chiederlo in un’interrogazione alla giunta a firma del consigliere Luca Barbari. La richiesta parte dai numeri che, secondo il gruppo consiliare del Pd, destano preoccupazione: "Nello stabilimento Maserati di Modena, nel primo semestre 2025 sono state prodotte solo 45 unità, con una flessione del 71,9% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Si tratta di un vero tracollo, con i giorni effettivamente produttivi che sono stati appena 11 nel primo semestre 2025. Nei restanti giorni, il Contratto di Solidarietà ha coinvolto i 130 lavoratori con un utilizzo medio intorno al 50%. RIcordiamo che nel 2024 l’Amministrazione comunale aveva dato la disponibilità ad organizzare un Consiglio tematico che avrebbe coinvolto i diversi protagonisti della vicenda quali l’azienda, i Sindacati e il Governo".

Un’esigenza, quella dell’incontro tra le parti, dettata anche dalle proiezioni non certo rosee: "i dati pubblicati da MilanoFinanza – continua l’interrogazione – segnalano per il primo semestre 2025 una perdita operativa di 140 milioni di euro, più del doppio rispetto allo stesso periodo del 2024, con ricavi crollati del 41,5%. La crisi di Maserati avrebbe ricadute dirette sui lavoratori e sulle loro famiglie, oltre a generare un effetto domino sull’indotto locale e sulla filiera della Motor Valley. A questo punto – scrive il consigliere Barbari – chiediamo anche se vi siano aggiornamenti in merito alla presentazione del piano industriale di rilancio di Maserati e ai contenuti specifici che riguarderanno la sede di Modena, oltre chiedere quali ulteriori iniziative l’Amministrazione comunale intenda eventualmente intraprendere per accompagnare e sostenere questo percorso di rilancio, anche attraverso il confronto con il Governo nazionale e regionale, i rappresentanti sindacali e il tessuto imprenditoriale modenese".