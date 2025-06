Crisi Ceramica Opera Group: "Ammortizzatori in arrivo"

Uno spiraglio è quello che si aperto ieri in Regione per la soluzione della crisi della ceramica Opera Group srl. E’ quanto lascia intravedere l’apertura comunicata ieri dal curatore fallimentare, nominato dal Tribunale di Modena, circa la possibilità di richiedere ammortizzatori sociali per l’azienda, che coprano il periodo necessario a portare avanti le interlocuzioni necessarie con realtà imprenditoriali che possono essere interessate a rilevare il sito produttivo. Questo quanto emerso dall’incontro, in video call, convocato ieri mattina a Bologna dall’assessore regionale al lavoro Giovanni Paglia, presenti il curatore, istituzioni locali e sindacati. "Questa notizia – ha commentato Paglia - ci dà la possibilità di guardare con maggiore tranquillità alle fasi successive. Nell’interesse dei lavoratori, occorre supportare quanto più possibile il liquidatore nel suo impegno per non disperdere la capacità produttiva del sito". Opera occupa 147 maestranze, 112 delle quali nella sede produttiva di Camposanto, in via Ponte Bianco, quasi sul confine con San Felice, e 35 impegnati nella sede legale e amministrativa di Maranello. Dal 24 maggio scorso non sono più garantiti dalla copertura della cassa integrazione straordinaria, ma è da dopo il mese di febbraio che non ricevono stipendio e neppure il contributo Inps per la cig. E’ una situazione al limite dell’umano, e anche sociale, quella che stanno vivendo le maestranze di Opera, di cui si è colto il profondo disagio espresso anche ieri nella assemblea convocata dal sindacato per aggiornare sull’incontro in Regione e parlare delle azioni che verranno intraprese per accompagnare i lavoratori fuori da questa crisi economico-finanziaria della loro azienda. Le difficoltà si trascinano ormai da mesi e col passare del tempo si riducono sempre più le speranze di una soluzione che salvaguardi capacità del sito produttivo, professionalità e posti di lavoro.

Alberto Greco