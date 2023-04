Crisi del gas e 30 milioni di debiti Ceramiche Daytona in liquidazione

L’azienda ’Ceramiche Daytona’ di Solignano è stata messa in liquidazione. La notizia è arrivata ieri, dopo che il Tribunale di Modena non ha accettato la proposta di concordato. Fatali, per arrivare a questo punto, sono stati i debiti accumulati, stimati in circa 30 milioni di euro. La causa? Soprattutto i costi del gas, schizzati alle stelle negli scorsi mesi. Ora, c’è apprensione per la sorte dei 60 dipendenti dell’attività, per i quali è già stata attivata la cassa integrazione straordinaria. Fortunatamente, però, sembra ci sia la volontà, da parte di altri gruppi del settore, di rilevare l’attività. Sparisce quindi anche un marchio – Ceramiche Daytona, appunto – indissolubilmente legato alla città di Modena e nello specifico alla pallavolo. A metà Anni Novanta, l’allora Daytona Volley Modena ha infatti trionfato a livello nazionale e internazionale, vincendo 3 scudetti, tre Champions league, 4 Coppe Italia e altri trofei ancora. Il presidente di Ceramiche Daytona, Giovanni Vandelli, 76 anni e imprenditore da 56, ieri ha detto: "Sono amareggiato, ma prossimamente parlerò". Alla domanda se sentisse che qualcuno gli ha voltato le spalle, ha risposto: "Sicuramente. La mia amarezza è dettata dal fatto che questa vicenda si poteva concludere anche diversamente, ma a suo tempo mi farò sentire. Anche perché si parla sempre di debito, ma mai di quello che c’è all’attivo. E siamo partiti da una situazione dove l’attivo era superiore al passivo. Se ne parlerà comunque ancora della questione. Ora ci vogliono calma e sangue freddo". Accennando poi ai suoi trascorsi sportivi ha aggiunto: "Sono vicino a tutti i tifosi della pallavolo; continuo a seguire le partite del Modena e ho visto anche quelle della squadra di calcio. Continuo a essere uno sportivo". La vicesindaca di Castelvetro, Giorgia Mezzacqui, ha commentato: "Il mio pensiero è rivolto in primis alle 60 persone che vi lavorano, alle loro famiglie, all’incertezza sul futuro che devono affrontare: auspico che siano adottate tutte le operazioni per riassorbire questo organico". E sull’azienda: "Quando si spegne una realtà produttiva si spegne qualcosa in tutti noi". m.ped.