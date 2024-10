Crisi Energica. Atteso il tavolo in Regione

Occhi puntati sulla Regione per i sindacati e i 45 dipendenti di ‘Energica Motor Company’, l’azienda di Soliera che progetta e produce moto elettriche. Dopo che, lunedì sera, la proprietà ha comunicato la scelta di accedere alla liquidazione giudiziale, causa la grave crisi finanziaria in cui si trova da mesi, ora le speranze e le attese sono tutte riposte nel tavolo regionale di salvaguardia occupazionale. "Stiamo aspettando di ricevere la convocazione a Bologna, come abbiamo immediatamente richiesto con urgenza – affermano i sindacalisti della Fiom Cgil Carpi, Leo Puca e Manuele Pelatti –. Speriamo che in pochissimi giorni arrivi, così da poterci confrontare e attivare l’ammortizzatore sociale più congruo di fronte alla cessata attività, ossia la corrispondente cassa integrazione". Da parte sua, Vincenzo Colla, assessore regionale allo Sviluppo economico, ribadisce l’importanza che "venga nominato il prima possibile il liquidatore per avviare la discussione e concordare sia gli aspetti sociali che quelli di una possibile continuità industriale".

Con riferimento all’avviarsi della procedura di fallimento per ‘Energica’, l’assessore afferma: "Ovviamente non mi fa piacere, ma mi aspettavo questa decisione per come era messa la situazione finanziaria e dopo il fallimento di trattative con soggetti potenzialmente interessati. Ora occorre un’ulteriore convocazione a livello regionale per mettere in sicurezza i lavoratori con gli ammortizzatori così come pattuito con le organizzazioni sindacali nell’incontro fatto. Dovremo – conclude infine Colla – da subito lavorare per trovare una nuova soluzione imprenditoriale salvaguardando tecnologia e prodotti in grado di dare una soluzione per tutti i lavoratori". Per i 45 dipendenti la solidarietà avviata a gennaio scade martedì: "Fino alla nomina del curatore fallimentare – spiegano i sindacalisti – la situazione resta uguale, ossia la maggioranza di loro è a casa in solidarietà e massimo una decina si recano al lavoro per garantire il 20% di attività produttiva. La loro tutela è la priorità adesso, perché da mercoledì sono scoperti; per questo è urgente che il tavolo regionale sia convocato e sia attivata la cassa integrazione per cessata attività. Inoltre – aggiungono – l’auspicio è che durante la liquidazione si faccia avanti un possibile investitore che abbia la possibilità di reindustrializzazione il sito e che non lasci indietro nessuna professionalità e nessun lavoratore".

"Purtroppo, le trattative per trovare nuovi investitori in poco tempo non sono state coronate da successo – commenta la sindaca Caterina Bagni –. Lavoriamo insieme adesso per tutelare i dipendenti e cercare imprenditori interessati a dare continuità produttiva all’azienda".

Maria Silvia Cabri