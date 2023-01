Crisi iniziata a settembre

1 Tavolo di confronto

Il sindacato si è attivato con le istituzioni locali per aprire un tavolo di confronto che possa garantire un percorso trasparente per una vertenza che già dalle prime battute si è manifestata in tutta la sua dolorosa gravità per i lavoratori.

2 Criticità

I lavoratori di Galvan Tubi dal mese di settembre non hanno visto nè lo stipendio delle giornate lavorate, nè il sostegno della cassa integrazione. E alla vigilia di Natale hanno anche appreso che non ci sarà nemmeno la 13° mensilità.

Le sigle sindacali sono al fianco dei lavoratori in presidio e si sono attivate per la convocazione di un tavolo istituzionale.