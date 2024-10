Crisi Maserati, Pd in campo: "Trasparenza e chiarezza sul piano industriale"

Preoccupazione della giunta e dei parlamentari Pd Stefano Vaccari e Maria Cecilia Guerra per la situazione di Maserati. Il centrosinistra chiede di avere "informazioni sul futuro", in particolare "sul piano industriale del Tridente nella convinzione che vada salvaguardata ai massimi livelli una storia di lavoro, produzione e ricerca legata a doppio filo a quella di Modena". A fronte dei numerosi segnali di crisi giunti negli ultimi mesi la Giunta del Comune di Modena ha condiviso un documento che, partendo da alcuni dati ed evidenze, chiede al neo amministratore delegato Santo Ficili di rendere nota la strategia industriale di rilancio della ricerca e della produzione. La Giunta intende convocare un Consiglio Comunale tematico in cui invitare i vertici aziendali, un rappresentante del Governo e i sindacati.

Il calo della produzione del 75,8% nel 2024, la chiusura di Innovation Lab, l’incertezza sul futuro non chiarita dall’amministratore delegato di Stellantis Carlos Tavares nell’audizione in Parlamento di alcuni giorni fa. Sono alcune delle questioni richiamate nel documento che chiama in causa anche il Governo e in particolare il Ministero delle Imprese e del Made in Italy. I parlamentari Vaccari e Guerra hanno invece presentato al Governo due mozioni con proposte concrete per il superamento della crisi di Maserati, attraverso "azioni di rilancio che favoriscano la transizione energetica dell’automotive come previsto dall’Unione europea, che si è impegnata a diventare un’area a impatto climatico zero entro il 2050". Come sottolineato anche dal presidente di Confindustria Orsini, "è una follia che Stellantis chieda altri sussidi, come ha fatto nella sua recente audizione alle Camere l’amministratore delegato Carlos Tavares, senza prendere nel contempo alcun serio impegno su un progetto industriale che rafforzi la sua presenza quale produttore nel nostro Paese. Ora tocca al Governo fare la sua parte, con scelte forti e investimenti sulla transizione energetica, che consentano al Paese di garantire un futuro competitivo alle imprese e la piena occupazione alle lavoratrici e ai lavoratori impegnati in questo importante settore produttivo.

Il Partito Democratico chiede che, a fronte delle sfide ambientali e tecnologiche che si prospettano per il settore, si mettano in campo benefici e misure di vantaggio per favorire la produzione e la vendita di autoveicoli elettrici e che il passaggio alla mobilità elettrica sia vincolato a una percentuale minima di componentistica che deve essere prodotta nel mercato italiano ed europeo.