Modena
CronacaCristian Berselli (Bper): "L’agroalimentare è un settore cruciale"
17 set 2025
REDAZIONE MODENA
Cristian Berselli (Bper): "L’agroalimentare è un settore cruciale"

Il responsabile della Direzione Territoriale Emilia Ovest: "Abbiamo costruito una rete attenta alle specificità di ogni fase della filiera".

Cristian Berselli, responsabile della Direzione Territoriale Emilia Ovest di Bper

di Jacopo GozziDopo le tappe di Bologna, Firenze, Cesena e Alberese, il 23 settembre Agrofutura approda a Modena. Il grande festival dedicato a raccontare, promuovere e valorizzare l’agroalimentare italiano – firmato da QN Quotidiano Nazionale, il Resto del Carlino e La Nazione, in collaborazione con Emilia-Romagna e Toscana – avrà come protagonista Bper Banca, main partner della manifestazione.

Fin dalle origini, Bper ha sempre mantenuto un rapporto privilegiato con il mondo agricolo e agroalimentare. Inoltre, grazie al servizio Agri Banking, attivo da due anni, l’istituto ha scelto di avvicinarsi ulteriormente alle imprese, offrendo consulenza specialistica a chi opera nel settore primario e nell’agroindustria. Oggi può contare su una squadra di professionisti che include agronomi e consulenti con competenze trasversali, in grado di affiancare gli imprenditori nelle scelte quotidiane e strategiche.

"In Emilia – sottolinea Cristian Berselli, responsabile della Direzione Territoriale Emilia Ovest di Bper – l’agroalimentare è un settore cruciale per l’economia. Per questo, nel tempo, Bper ha costruito una rete radicata sul territorio, vicina al mondo agricolo e attenta alle specificità di ogni fase della filiera. Dalle piccole aziende agricole alle grandi realtà del settore, offriamo servizi mirati attraverso Agri Banking, una linea di consulenza specialistica dedicata a chi lavora nel primario e nell’agroindustriale".

Come ha sottolineato il direttore, lo scopo di Agri Banking è instaurare un dialogo diretto con chi fa impresa, per intercettare esigenze spesso molto diverse tra loro.

"Ci sono filiere – ricorda Berselli – che richiedono strumenti finanziari particolari, in grado di sostenere lunghi cicli produttivi e magazzini a medio-lungo termine, come accade nel caso del Parmigiano Reggiano, del Prosciutto di Parma o del comparto enologico".

Accanto al lato finanziario, emerge quello umano, con una peculiarità che rende unica l’Emilia.

"In questa regione – prosegue il direttore – esiste un livello di collaborazione e solidarietà davvero speciale. Non è un caso che proprio in queste terre siano nate le cooperative. Anche Bper, nata come banca popolare, si sente parte di questa tradizione. È uno spirito che nel tempo ha favorito la crescita di player di livello mondiale, non solo nell’agroalimentare ma anche nell’industria. E questo intreccio virtuoso coinvolge imprenditori, istituzioni e università, che in Emilia-Romagna vantano un livello qualitativo altissimo".

Uno sguardo, poi, va al futuro, con i giovani e le donne.

"Negli ultimi anni – osserva Berselli – le nuove generazioni hanno investito sempre più in agricoltura, dando vita a imprese che dato nuova linfa a zone poco popolate, come le aree appenniniche. Sul fronte dell’imprenditoria femminile, restano ampi margini da valorizzare. Una sfida per il futuro riguarda istituzioni, università e aziende, chiamate a fare rete per stimolare opportunità sempre nuove".

Infine, un cenno alla specificità modenese, che per Berselli rappresenta un vero e proprio unicum.

"La provincia di Modena – conclude Berselli – è straordinaria: pur non essendo grandissima, è dotata di un tessuto produttivo diffuso, articolato e capillare. Le imprese non si concentrano soltanto nel capoluogo, ma sono diffuse in vari poli, ciascuno con le proprie peculiarità e aree di eccellenza".

