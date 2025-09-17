Cristian Berselli (Bper): "L’agroalimentare è un settore cruciale"

di Jacopo GozziDopo le tappe di Bologna, Firenze, Cesena e Alberese, il 23 settembre Agrofutura approda a Modena. Il grande festival dedicato a raccontare, promuovere e valorizzare l’agroalimentare italiano – firmato da QN Quotidiano Nazionale, il Resto del Carlino e La Nazione, in collaborazione con Emilia-Romagna e Toscana – avrà come protagonista Bper Banca, main partner della manifestazione.

Fin dalle origini, Bper ha sempre mantenuto un rapporto privilegiato con il mondo agricolo e agroalimentare. Inoltre, grazie al servizio Agri Banking, attivo da due anni, l’istituto ha scelto di avvicinarsi ulteriormente alle imprese, offrendo consulenza specialistica a chi opera nel settore primario e nell’agroindustria. Oggi può contare su una squadra di professionisti che include agronomi e consulenti con competenze trasversali, in grado di affiancare gli imprenditori nelle scelte quotidiane e strategiche.

"In Emilia – sottolinea Cristian Berselli, responsabile della Direzione Territoriale Emilia Ovest di Bper – l’agroalimentare è un settore cruciale per l’economia. Per questo, nel tempo, Bper ha costruito una rete radicata sul territorio, vicina al mondo agricolo e attenta alle specificità di ogni fase della filiera. Dalle piccole aziende agricole alle grandi realtà del settore, offriamo servizi mirati attraverso Agri Banking, una linea di consulenza specialistica dedicata a chi lavora nel primario e nell’agroindustriale".

Come ha sottolineato il direttore, lo scopo di Agri Banking è instaurare un dialogo diretto con chi fa impresa, per intercettare esigenze spesso molto diverse tra loro.

"Ci sono filiere – ricorda Berselli – che richiedono strumenti finanziari particolari, in grado di sostenere lunghi cicli produttivi e magazzini a medio-lungo termine, come accade nel caso del Parmigiano Reggiano, del Prosciutto di Parma o del comparto enologico".

Accanto al lato finanziario, emerge quello umano, con una peculiarità che rende unica l’Emilia.

"In questa regione – prosegue il direttore – esiste un livello di collaborazione e solidarietà davvero speciale. Non è un caso che proprio in queste terre siano nate le cooperative. Anche Bper, nata come banca popolare, si sente parte di questa tradizione. È uno spirito che nel tempo ha favorito la crescita di player di livello mondiale, non solo nell’agroalimentare ma anche nell’industria. E questo intreccio virtuoso coinvolge imprenditori, istituzioni e università, che in Emilia-Romagna vantano un livello qualitativo altissimo".

Uno sguardo, poi, va al futuro, con i giovani e le donne.

"Negli ultimi anni – osserva Berselli – le nuove generazioni hanno investito sempre più in agricoltura, dando vita a imprese che dato nuova linfa a zone poco popolate, come le aree appenniniche. Sul fronte dell’imprenditoria femminile, restano ampi margini da valorizzare. Una sfida per il futuro riguarda istituzioni, università e aziende, chiamate a fare rete per stimolare opportunità sempre nuove".

Infine, un cenno alla specificità modenese, che per Berselli rappresenta un vero e proprio unicum.

"La provincia di Modena – conclude Berselli – è straordinaria: pur non essendo grandissima, è dotata di un tessuto produttivo diffuso, articolato e capillare. Le imprese non si concentrano soltanto nel capoluogo, ma sono diffuse in vari poli, ciascuno con le proprie peculiarità e aree di eccellenza".