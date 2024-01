Cristiano Gugliucci si candida: "Riqualifichiamo il territorio"

Il suo progetto civico lo aveva già presentato qualche mese fa. Oggi Cristiano Gugliucci, tributarista e titolare di uno studio a Sassuolo, conferma la sua intenzione di candidarsi a sindaco con la sua lista "Per Sassuolo – programma rilancio". Gugliucci propone "una lista nuova di sassolesi che hanno aderito con entusiasmo alle varie iniziative a sfondo benefico e non solo sviluppate fin qua dal nostro gruppo". Il programma di mandato verrà presentato in campagna elettorale, tra qualche settimana, ma i punti ‘forti’ sarebbero, oltre al potenziamento dei servizi di sicurezza "per rendere più vivibile la città", la riqualificazione del territorio, lo studio di una nuova politica di raccolta rifiuti, la revisione della viabilità e la costruzione di nuove piste ciclabili che possano collegare la periferia al centro ed il potenziamento dei trasporti pubblici. "Le politiche sociali e la sanità – spiega Gugliucci - sono altri temi al vaglio di studio della nostra civica, visto anche le recenti difficoltà che sta affrontando il nuovo Ospedale di Sassuolo mentre, in collaborazione con imprenditori, stiamo studiando anche attività volte ad introdurre i nostri giovani al mondo del lavoro. All’esame del nostro gruppo di lavoro – aggiunge Gugliucci – ci sono lo studio di nuove politiche con le quali vogliamo rivalutare le attività commerciali e i mercati del nostro territorio, oltre che gli spazi a disposizione dei giovani in modo da ospitare nuovi eventi culturali e musicali, oggi insufficienti, sebbene le strutture non manchino".