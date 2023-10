Addio a Cristina: muore a 40 anni madre di tre figli

Pavullo (Modena), 19 ottobre 2023 – Si è spenta, dopo oltre cinque anni di "lotta come una leonessa" contro una terribile malattia, Cristina Santos, 40enne originaria del Brasile ma da tantissimo tempo residente a Pavullo. Lascia tre figli di 22, 13 e 11 anni. I funerali si terranno oggi alle 15 a Monteobizzo.

"Ha lottato fino all’ultimo, sempre con il sorriso, dall’8 marzo 2018 (quando le fu diagnosticata la malattia, ndr) – è il ricordo del marito Fabio Succi –. Tra noi, nonostante la separazione di due anni fa, i rapporti si erano mantenuti e quest’estate, in occasione del suo compleanno, eravamo andati al mare. Abbiamo sempre continuato a volerci bene".

Fino ad un anno e mezzo fa, Cristina lavorava in un’impresa industriale di Spilamberto; poi, le condizioni di salute non le avevano permesso di proseguire. In passato, a Pavullo aveva lavorato al ristorante ‘La Marcolfa’. Qui è Oscar Cervi, cameriere e scrittore, a ricordarla: "L’avevo vista due mesi fa. Era stata carina come sempre. Sapevamo delle sue condizioni; ora c’è grande dolore".

r.p.