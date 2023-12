Critiche al bilancio comunale:: "Deludente: solite promesse"

Le opposizioni hanno bocciato il bilancio di previsione 2024-2026 presentato giovedì in Consiglio comunale. "Città ferma e bilancio in assoluta continuità con i precedenti", esordisce Annalisa Arletti, Fratelli d’Italia, che punta il dito sull’aumento delle entrate tributarie, "problema che nasce quando i servizi non sono all’altezza di dare al cittadino almeno tanto quanto gli si richiede". Critiche in tema di sicurezza – "La sinistra non ammette di aver minimizzato il fenomeno per anni e ora tenta di scaricare le colpe sul governo" – e sulla sanità: "La Giunta continua a fare proclami e non è stata in grado di fare gli interessi del distretto". E sulla parte investimenti "la Giunta – accusa Arletti – è in forte ritardo".

"Bocciatura netta – prosegue Giulio Bonzanini, Lega –. Tante promesse e pochi fatti. Questa la sintesi di un bilancio di previsione che chiude un cerchio mai concretamente avviato da questa fallimentare amministrazione Pd, e che lascia nel limbo opere cruciali quali ospedale, sede della Polizia Locale, dei Servizi sociali e il nuovo gattile, senza contare la pessima gestione su Aimag". "Il remake di un film neanche tanto bello": la sintesi di Monica Medici, M5S. "Molti degli interventi proposti sono gli stessi degli anni passati ma poi non realizzati: manutenzione straordinaria degli impianti sportivi, ma poi due palestre sono chiuse; ristrutturazione e rifunzionalizzazione dell’ex Mercato coperto ma da anni è vuoto e abbandonato; nuovo Torrione degli Spagnoli ma da anni c’è il cantiere e nessuno sa quando finirà. Forse è proprio giunto il momento di cambiare". Michele Pescetelli, Carpi Futura, definisce "deludente il primo vero bilancio post covid, tornato nella scia di quelli precedenti: scarso sostegno all’economia locale, mancano spunti riguardo la sussidiarietà e il sociale. Inoltre, un bilancio scarsamente partecipato con i cittadini".

Maria Silvia Cabri