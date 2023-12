Critico anche il Movimento 5 stelle, ma fioccano le proposte

Osservato speciale del dibattito in Consiglio è stato il Movimento 5 stelle, la forza politica con cui il centrosinistra proverà a stringere un’alleanza per le prossime amministrative. Anche i pentastellati però al momento, dall’opposizione, bocciano il bilancio. Barbara Moretti ha parlato di "bilancio piatto, senza spunti, senza una direzione di sviluppo, soprattutto senza cambi di rotta decisi rispetto a una realtà economica e sociale cambiata nettamente" negli ultimi cinque anni.

"Rigenerazione urbana di varie aree della città in maniera chiara e organica, con scelte che tengano conto del territorio, per esempio alla Madonnina; maggiori attenzione all’ambiente e alla sostenibilità; politiche dell’abitare più sviluppate anche per accogliere meglio gli studenti universitari", sono i principali temi trattati dalla consigliera. Giovanni Silingardi ha auspicato tre azioni: un grande piano strategico della città ("cosa vogliamo, per esempio, per il trasporto pubblico?"), un grande piano organico per le periferie e rendere i cittadini più protagonisti della vita politica della città. Enrica Manenti ha illustrato "dieci azioni a costo zero che, se applicate da cittadini e Comune, avrebbero ricadute notevoli sulla collettività”.

Tra le proposte, "il ripristino della possibilità, per i cittadini, di accedere agli atti comunali" e maggiori controlli "sugli appalti relativi a servizi erogati a persone, animali e piante".