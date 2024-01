Criticò un’azienda sui social, viene assolto

Aveva attaccato esplicitamente una fabbrica di Finale, accusandola di ‘contribuire’ all’inquinamento del territorio. Ieri la sua ‘posizione’ è stata archiviata: secondo il giudice la possibilità di fare critica, anche aspra, è il presupposto del dibattito democratico e, soprattutto, è prevalente il diritto della cittadinanza di essere informata. Ad aver rischiato di finire a processo per i reati di diffamazione a mezzo stampa e turbata libertà dell’industria e del commercio Carlo Valmori, militante dei cinque stelle ed ecologista storico, ex candidato sindaco difeso dall’avvocato Fausto Gianelli. Valmori infatti aveva postato su diverse pagine social alcuni commenti ‘aggressivi’ contro una fabbrica di Finale Emilia, sostenendo come l’attività della stessa risultasse inquinante. Valmori aveva fatto cenno alle malattie legate all’inquinamento anche in una successiva serie di post, nell’ambito dei contributi messi a disposizione dall’azienda in questione per una festa di paese. "Le vittime che accettano soldi dai carnefici" - aveva commentato. L’azienda lo aveva quindi denunciato per diffamazione a mezzo stampa aggravata e pure per turbata libertà dell’industria e del commercio, reato contestato pochissime volte. La procura aveva chiesto l’archiviazione del procedimento ma la presunta parte offesa si era opposta. La difesa dell’ecologista aveva però sostenuto in aula come il diritto alla critica politica e soprattutto il diritto alla critica per ragioni ecologiste-ambientaliste non potessero essere messe in discussione. "E’ vero che l’azienda emette inquinanti entro i limiti di legge – aveva dichiarato l’avvocato Gianelli - ma anche stando nei limiti contribuisce all’inquinamento della pianura padana e visto che si discute di ‘sviluppo ambientale’, la critica è parte del dibattito". Il giudice Alessandra Sermarini ieri ha accolto la tesi difensiva, archiviando il caso.

v. r.