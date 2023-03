"Croce Blu, garantire continuità"

Arriva in consiglio comunale il caso dell’edificio di via Ancora 205 – dove ha sede la PAS "Croce Blu" di Sassuolo – ceduto un mese fa dopo l’asta. Sono i consiglieri del Pd Maria Savigni, Pasquale Del Neso, Matteo Mesini e Serena Lenzotti a chiedere chiarezza sulle ’mosse’ del Comune "per garantire la continuità dell’attività della PAS Croce Blu attraverso il reperimento di un’altra sede". L’asta si è conclusa con l’aggiudicazione alla società COFIM spa impegnata nel settore dei servizi funerari e per il commiato ma, evidenzia il Pd, il territorio non può privarsi di una associazione come la PAS per il ruolo svolto dal 2008 di servizio alle comunità per il trasporto socio sanitario. "Considerato che il direttore dell’Ospedale cittadino ha adottato un provvedimento di limitazione dell’accesso delle salme alle camere ardenti per eccesso di richieste e sovraffollamento e che la Giunta ha confermato l’intenzione di promuovere la realizzazione di una struttura del commiato e di un annesso impianto destinato alla cremazione – si legge sull’interrogazione che verrà discussa nella prossima riunione – si chiede – in quali tempi è previsto lo sgombero dell’attuale sede PAS e se è vero che il giorno dell’asta il vicesindaco fosse presente nella sede di esame delle offerte".