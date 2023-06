"Croce Blu, manca una nuova sede" Il caso in Regione

Ad oggi non è stata trovata alcuna sede alternativa per la Croce Blu di Sassuolo. Eppure lo stabile di via Ancora avrebbe già dovuto essere liberato, così come prevede un’ingiunzione del tribunale. A presentare un’interrogazione alla giunta regionale sul tema è Luca Cuoghi, Consigliere regionale di Fratelli d’Italia – Giorgia Meloni. Cuoghi ripercorre la vendita dell’immobile assegnato all’asta alla società Cofim spa, impresa nel settore delle onoranze funebri. L’imprenditore Gibellini aveva vinto l’asta con l’intenzione di estendere la propria attività anche a Sassuolo. Cuoghi interroga quindi la giunta per capire se sia al corrente che l’acquirente non è subentrato alla ditta proprietaria ma ha semplicemente acquistato il lotto di terreno. "Nel mese di maggio è stato predisposto il decreto dando piena disponibilità all’aggiudicatario – sottolinea Cuoghi – ma ad oggi non risultano soluzioni per il reperimento di una nuova sede da destinare alla Croce Blu". A presentare un’altra interpellanza sono anche i consiglieri Pd di Sassuolo, al fine di capire se l’amministrazione abbia trovato una soluzione per la Pas.