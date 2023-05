Croce Rossa, raccolti 83mila euro

Una cena a sostegno della Croce Rossa di Sassuolo organizzata presso la ceramica Florim, ha avuto un riscontro straordinario. Circa 83 mila euro raccolti, grazie ai 450 ospiti paganti che hanno dimostrato grande generosità per i volontari che prestano soccorso sulle ambulanze,ospedali e in situazioni di emergenza. I fondi raccolti saranno infatti destinati alle numerose attività in cui sono impegnati a favore della popolazione. Ovunque per Chiunque, questo il nome dell’evento, è stato promosso in occasione della Giornata Mondiale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa e in cui ricorre l’anniversario della nascita del fondatore Henry Dunant, padre dell’umanitarismo moderno. Presenti tanti imprenditori del territorio con le loro famiglie e i dipendenti, così come le istituzioni rappresentate dai quattro Sindaci del distretto ceramico. "La ricorrenza di quest’anno chiude un lungo periodo di straordinario impegno e fatica che ci ha visti in campo già dai primi momenti dell’emergenza sanitaria, sempre al servizio della nostra comunità con iniziative rivolte soprattutto ai vulnerabili- hanno spiegato i volontari". Nel corso della serata il Presidente della Croce Rossa di Sassuolo Carlo Alberto Venturelli ha poi omaggiato Claudio Lucchese (nella foto), presidente di Florim, con la bandiera di protezione ammainata a fine pandemia ancora sporca con la polvere di Sassuolo, a ricordo di un periodo di difficoltà inedita per il nostro territorio.

l.c.