Crocifissi, Cgil contro le polemiche politiche

Sul caso crocifissi interviene Claudio Riso, segretario generale Scuola, Università, Ricerca, FLC CGIL Modena invitando a smorzare i toni. "La vicenda dei crocifissi alle pareti delle scuole Focherini di Carpi, insieme al contorno di polemiche, ci lascia una lezione: le discussioni sollevate con i toni da guerra di religione non hanno cambiato di una virgola quello che accadeva prima di questo fatto. In quella scuola, come in ogni scuola italiana, continueranno a convivere bambine e bambini, ragazze e ragazzi di origini e culture diverse, di diverse estrazioni sociali, di religioni differenti. Perché la scuola – dice Riso – è questo: un grande caleidoscopio che riesce a far coesistere e rendere bello ciò che la società a volte fa fatica ad accettare. E’ per questo motivo che appaiono imbarazzanti e fuori luogo le sguaiate dichiarazioni di vittoria di chi ha usato per un tornaconto politico i fatti accaduti a Carpi.

Tutto questo innesca una spirale folle e pericolosa di violenza che oggi è ’solo’ verbale, domani potrebbe trasformarsi in qualcos’altro.

Lo dico a chi in questi giorni, da posizioni di rilevanza politica, ha fatto dichiarazioni, tweet e post: quando vorrete confrontarvi con i problemi veri della scuola sarete i benvenuti. Perché è un dato di fatto – critica Riso – non aver mai visto tutto questo interesse quando, per esempio, agli studenti disabili viene negato il diritto ad avere il sostegno di un insegnante specializzato, o quando centinaia di ragazzi che finiscono la scuola media non possono accedere alla scuola superiore che hanno scelto per mancanza di posti".