Crollo Haemotronic, risarcimenti confermati

"L’ulteriore scossa non era imprevedibile o del tutto improbabile. Nessuno, quindi, pur se privo di un sapere specialistico, poteva escludere ulteriori scosse di intensità pari e con epicentro in aree limitrofe, specialmente in pendenza dello sciame sismico". I giudici della corte d’Appello di Bologna hanno confermato la condanna emessa a maggio del 2022 nei confronti di Haemotronic s.p.a. Il tribunale civile di Modena , infatti, aveva condannato l’azienda al pagamento del risarcimento di un milione e mezzo di euro a favore dei parenti di due giovani operai morti nel crollo del capannone della Haemotronic di Medolla il 29 maggio del 2012 durante il sisma. L’azienda aveva impugnato la sentenza ma la Corte, ora, ha confermato la responsabilità di Haemotronic rispetto ai decessi di Biagio Santucci e Giordano Visconti. In sostanza, secondo i giudici era prevedibile che potessero arrivare ulteriori altre scosse dopo quella del 20 maggio del 2012. Dunque alla mamma, ai fratelli e ad altri parenti del 24enne Biagio Santucci è stato riconosciuto un risarcimento di circa un milione di euro. Mezzo milione alla mamma e al fratello del 33enne Giordano Visconti . Il procedimento penale per il crollo dell’azienda biomedicale, che complessivamente provocò la morte di quattro operai, fu archiviato nel 2016. "Le mie emozioni sono sempre le stesse, per me e per tutti i familiari delle vittime non si eguaglia in alcun modo nessuna perdita. Ben venga però la giustizia – afferma Anna Canavaccuiolo, madre di Biagio Santucci – non solo per me, ma per le tante persone che muoiono sul posto di lavoro, dove ci vorrebbe tanta attenzione. Nel 2024 muoiono ancora tanti lavoratori; ogni qualvolta sento parlare di queste morti sto male. Il risarcimento è arrivato ma nessuna cifra potrà mai riportarmi mio figlio". "Al di là degli importi dei risarcimenti – sottolinea l’avvocato Tullio Virgili–, vi era stata una responsabilità in capo a Haemotronic per avere fatto riprendere l’attività produttiva quando fosse chiaro che il fenomeno sismico ancora non era terminato".

Valentina Reggiani