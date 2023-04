Crollo palazzina del Policlinico: tutti assolti

Assolti perchè il fatto non costituisce reato. Dopo dieci anni dal crollo della struttura in via di ristrutturazione al Policlinico, avvenuto il 24 aprile del 2013 ieri gli imputati sono stati alla fine tutti assolti. Alla sbarra erano finiti infatti due responsabili della AeC di Mirandola, un architetto dell’Ausl e un ingegnere che si occupava della sicurezza del cantiere. Gli imputati erano finiti a processo per il reato di crollo colposo e per tre di loro la Procura, nella scorsa udienza aveva chiesto la condanna ad un anno di reclusione. Nel procedimento si erano costituite parti civili Policlinico e Ausl. Al centro del processo il quesito relativo alla causa del crollo. Il consulente tecnico, chiamato a redigere la maxi perizia per stabilire cosa avesse causato il collasso della palazzina ex Diagnosi e cura dell’Ausl aveva stabilito che: ‘La causa del crollo è legata alla concomitante presenza di un carico estremamente elevato in copertura e di pilastri (al piano primo e rialzato) realizzati con un calcestruzzo molto scadente’ e aveva concluso affermando che ‘l’operato degli imputati è difficilmente correlabile alla materializzazione delle cause che hanno condotto al crollo della palazzina. Soddisfatti dell’assoluzione gli avvocati: ‘Dopo 10 anni di sofferenza la mia assistita non può che accogliere con grande soddisfazione l’esito anche se essere imputata per 10 anni e già di per sé una sofferenza ed una pena – sottolinea l’avvocato Alessandro Sivelli. Ma, come sempre, occorre valutare l’aspetto positivo e cioè che occorre privilegiare le garanzie di un processo che si svolge in contraddittorio e che richiede accertamenti approfonditi, soprattutto quando si tratta di procedimenti che presuppongono accertamenti di carattere tecnico ad un processo sommario che si svolge in tempi brevi.

v.r.