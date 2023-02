"Crollo palazzo, il progetto era confuso"

"La scelta di procedere alla demolizione completa di tramezze e tamponamenti prima di rinforzare i pilastri si colloca in un quadro progettuale confuso e male organizzato, che non è stato in grado di fornire chiare indicazioni e metodi a chi doveva realizzare le idee progettuali". È questo il parere dell’ingegnere e consulente tecnico chiamato a redigere la maxi perizia per stabilire cosa abbia causato il collasso della palazzina ex Diagnosi e cura dell’Ausl. Parliamo del crollo della struttura in via di ristrutturazione al Policlinico, avvenuto il 24 aprile del 2013 e che vede alla sbarra due responsabili della AeC di Mirandola, un architetto dell’Ausl e un ingegnere che si occupava della sicurezza del cantiere. Il consulente era stato chiamato a far luce sulle cause del crollo dopo che erano emerse perizie discordanti tra quelle svolte dai consulenti della procura e quelle argomentate dalla difesa. Ieri, in aula, il perito ha quindi esposto con dovizia di particolari la relazione sottolineando che: la causa del crollo è legata alla concomitante presenza di un carico estremamente elevato in copertura e di pilastri (al piano primo e rialzato) realizzati con un calcestruzzo molto scadente. Il consulente ha concluso affermando che ‘l’operato degli imputati è difficilmente correlabile alla materializzazione delle cause che hanno condotto al crollo della palazzina A1. Ieri la pubblica accusa, al termine dell’udienza ha chiesto la condanna a un anno per tre dei quattro imputati: l’architetto e direttore generale dei lavori, l’ingegnere e coordinatore per la sicurezza e il responsabile del cantiere. Chiesto il proscioglimento per il titolare e legale rappresentante della Aec, ditta che ha svolto i lavori. Secondo le difese gli imputati non avrebbero avuto potuto accorgersi dell’errore: da qui la richiesta di assoluzione.