Crollo al Policlinico di Modena, assolti i quattro imputati

Modena, 13 aprile 2023 – Tutti assolti, a dieci anni dai fatti, i quattro indagati per il crollo della palazzina ex Diagnosi e Cura avvenuta nell’area del Policlinico nell’aprile del 2013. Si è infatti chiuso in tribunale il processo di primo grado. Per il giudice il fatto non costituisce reato. Il crollo, che causò il ferimento lieve di tre persone, avvenne mentre erano in corso i lavori di demolizione dell’edificio.

Assolti dall’accusa di crollo colposo i due titolari dell’impresa di costruzione, un architetto che nel 2013 era dipendente dell’Ausl ed un ingegnere che si occupava della sicurezza nell’area del cantiere. Ora le parti civili del processo, ovvero Ausl e Policlinico, valuteranno se presentare ricorso alla Corte d’Appello.