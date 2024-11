Cronache e fotografie. Casalgrandi racconta la storia di Nonantola

E’ uscito in questi giorni,

per la collana Il Fiorino, Edizioni Gruppo SIGEM, un nuovo libro di Gian Luigi Casalgrandi "Nonantola una città, Cronache, racconti, fotografie". L’autore, giornalista e fotografo modenese, ha racchiuso nel bel volume di 295 pagine,

una serie di notizie riguardanti un lungo arco temporale, compreso tra il 1961 e il 2023; l’opera, arricchita da numerose immagini inedite in bianco e nero e a colori, è suddivisa in capitoli, corrispondenti agli anni in cui hanno amministrato i diversi sindaci succedutisi

alla guida del paese. Oltre a riportare fatti di cronaca,

ha inserito nel volume diversi servizi fotografici delle tante tradizioni contadine, prima

che scomparissero del tutto. L’ultimo servizio in ordine cronologico, è del 2023, concernente l’assegnazione postuma delle medaglie d’oro al Valor Civile ai nonantolani, Giusti tra le Nazioni: don Arrigo Beccari e il dottor Giuseppe Moreali. Tra le novità, un articolo è dedicato al nuovo centro sportivo, che il Modena Calcio della famiglia Rivetti, costruirà nella frazione di Bagazzano, sui terreni

dell’ex Green Village dei fratelli Messori. Il libro racconta per testi e immagini l’evoluzione sociale e culturale di un antico luogo, che ricco di storia, arte e arcaiche tradizioni contadine, si è trasformato via via, in una città grazie al dinamismo

dei suoi abitanti, impegnati

nello studio e nel lavoro, nel potenziamento del volontariato sociale, ambientale, sportivo e culturale, consapevoli che si può sfidare il futuro solo continuando ad essere protagonisti del presente.