Cronisti in classe. Articoli e interviste realizzati dagli alunni. Sfida tra 12 scuole

Riparte, per la 22esima edizione, il Campionato di giornalismo de ’Il Resto del Carlino’, iniziativa dedicata ai giovani studenti.

Le classi diventano infatti redazioni-laboratorio all’interno delle quali i ragazzi si confrontano con i compagni, si avvicinano al giornale come strumento di analisi e di nuove conoscenze e a loro volta, realizzando articoli, interviste e inchieste, si mettono alla prova con la cultura dell’informazione e con la promozione di valori della cittadinanza attiva. Da martedì 6 febbraio a fine maggio (ogni martedì e giovedì e anche il mercoledì da metà marzo) si sfideranno 12 scuole medie della nostra provincia: IC Sestola, Ic Ferrari di Maranello, istituto Fassi di Carpi, scuola Montecuccoli di Pavullo, Ic Pievepelago, scuola media di Fiumalbo, scuola Cavedoni di Sassuolo, Ic Lama-Polinago, Sacro Cuore di Carpi, istituto Galilei di Maranello, Ic San Felice-Camposanto, Cpia di Pavullo.

In totale verranno realizzate 36 pagine di giornale, 3 per ogni istituto, che consentiranno ai ragazzi di affrontare temi scelti liberamente o di approfondire le tracce proposte dagli sponsor, relativamente ai valori dello sport, al mondo della cultura e alla valorizzazione delle imprese locali.

A sostegno del Campionato di giornalismo, per l’edizione di Modena, ci sono 4 importanti sponsor: Bper Banca, Modena F.C., Teatro Comunale e Conad Nord Ovest. Gli stessi sponsor premieranno le scuole che si sono distinte nell’affrontare le tematiche proposte. Ci sarà poi una classifica generale, con valutazioni di una giuria di esperti, che decreterà il podio del Campionato di giornalismo edizione 2024.

Al termine del progetto, le scuole saranno infatti invitate alla premiazione, un momento di festa, di riflessione del lavoro svolto e di ringraziamento per l’importante ruolo che la scuola svolge nel mondo della conoscenza e dell’informazione. Gli articoli realizzati dalle scuole troveranno spazio anche sui nostri canali web, corredati di fotografie che gli stessi studenti – in veste anche di fotoreporter – potranno scattare. Inoltre, per tutta la durata dell’iniziativa, le scuole partecipanti riceveranno a scuola copie cartacee de ’Il Resto del Carlino’ o abbonamenti digitali.

A cura di Valeria Selmi