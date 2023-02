Cronisti in classe, grande sfida tra 13 scuole

Tutto pronto per la 21esima edizione del ’Campionato di giornalismo di Modena’, l’iniziativa del ’Resto del Carlino’ che coinvolge le scuole medie della nostra provincia. Una sfida a colpi di articoli, interviste, sondaggi che avvicina gli studenti al complesso mondo dell’informazione, di cui possono diventare attori e non solo spettatori. Sono proprio loro a calarsi nei panni dei cronisti raccontando progetti, problemi reali e curiosità del territorio cimentandosi anche con fotografie e grafici. Un lavoro sul campo che si traduce in pagine di giornale che vengono pubblicate nell’edizione del ’Resto del Carlino di Modena’ tra febbraio e maggio. L’iniziativa parte, infatti, il 7 febbraio: ogni martedì e giovedì troverete in edicola gli articoli realizzati dalle classi che hanno aderito al progetto insieme alla foto dei piccoli redattori. I temi proposti potranno spaziare dall’attualità – degrado, legalità, urbanistica – agli approfondimenti su stili di vita, disagio giovanile, sana alimentazione, dando anche uno sguardo al futuro, ad esempio fornendo una prospettiva sui cambiamenti climatici o sul mondo dei social in continua espansione. Argomenti sui quali tutti i ragazzi potranno poi riflettere insieme: per l’intera durata dell’iniziativa le scuole riceveranno copie del giornale cartaceo e digitale dove trovare le loro proposte impaginate dalla redazione. Quest’anno le scuole...