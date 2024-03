Crossroads, il festival griffato jazz. Sette date con i grandi nomi

Crossroads, il festival ‘globe-trotter’ griffato Jazz Network da oggi al 13 luglio per la 25ma volta propone quattro mesi di musica multi-generazionale spalmati tra Rimini a Piacenza nei crocevia delle "popolar streets" e dei teatri di 25 comuni con più di 60 concerti per oltre 400 musicisti. Tante le sorprese da pescare nella poligonia dell’universo jazzistico _ ouverture della rassegna stasera con Melingo al Teatro Fabrizio De André di Casalgrande (ore 21:15)_, per un recital da accademia del jazz arricchito da sette date modenesi (tra città e comuni limitrofi), interpretato da artisti italiani d’appeal come Fresu (con Sosa), Rava, Bearzatti e Ottolini, più l’italo-canadese Rossana Casale, la britannica Sarah Jane Morris e il duo transalpino Langevin-Doublet che ripropone i luccichii della "chanson". E c’è gloria pure per un grande organico orchestrale qual è Sarti Big Band (14 aprile). Il cartellone parte il 19 marzo dal Teatro Carani di Sassuolo (ore 21:15) con una première affidata alle magie di Paolo Fresu & Omar Sosa, rispettivamente alla tromba, flicorno ed effetti e pianoforte ed effetti, primo dei rendez-vous di Sassuolo Jazz Festival. Ovvero il virtuoso della tromba che Down Beat colloca tra i primi dieci jazzmen globali e il pianista cubano per sei volte candidato ai Grammy per la musica latina che attraverso la magie del pentagramma indagano sul piacere del gusto e della convivialità, riflettendo sulla situazione globale del cibo nel pianeta. Gli appuntamenti successivi della rassegna sassolese cadono il 21 marzo, data in cui Enrico Rava, il jazzista italiano più carismatico al mondo presenta il suo più recente progetto "The Farless Five". Il 23 è la volta di Sarah Jane Morris & Solis String Quartet che esplorano il programma "All You Need Is Love" (dal singolo dei Beatles). Il 28 marzo la scena trasloca al Teatro Tenda dove dalle 21:30 il duo francese Laurianne Langevin & Cyrille Doublet, voce delicata come seta e pianoforte dal tocco jazzy, presentano "Paris Lullaby" dedicato a Edith Piaf. Questa è pure l’edizione "The girls in the band" che vede Rossana Casale impegnata nello show "Almost Blue" (3 aprile, Teatro Facchini di Medolla, ore 21). Il 14 aprile la Sarti Big Band, ensemble giovanile diretto dal chitarrista e arrangiatore Daniele Santimone presenta "Mingus" alla Tenda (ore 21:30): omaggio al genio di Nogales per voce, canto e poesia al servizio della black music. La serie geminiana si conclude il 18 aprile (Tenda, 21:30) ospitando Francesco Bearzatti (sax tenore) e Mauro Ottolini (trombone), principali ispiratori delle musiche del progetto Licaones, con Oscar Marchioni (hammond) e Paolo Mappa (batteria).