Crossroads Jane Morris al Carani

Dopo Pavullo, Sarah Jane Morris & Solis String Quartet (in foto) protagonisti stasera alle 21.15 al teatro Carani di Sassuolo nella cornice della prima edizione del ‘Sassuolo Jazz Festival’, andando così a completare la tripletta di concerti del festival itinerante ‘Crossroads’. Un tributo ai Beatles con ‘All You Need Is Love’, con la voce di Sarah Jane Morris, Vincenzo Di Donna e Luigi De Maio (violino), Gerardo Morrone (viola) e Antonio Di Francia (violoncello, chitarra, arrangiamenti). Evoluzione esclusivamente musicale di un precedente lavoro teatrale (‘Ho ucciso i Beatles’, incentrato sul morboso rapporto che legò l’assassino di Lennon ai Fab Four), l’album/concerto ‘All you need is love’ si mantiene leggermente sulla linea di confine tra classica e pop grazie alla rilettura musicale del Solis String Quartet che cerca e trova un mood sonoro e ritmico accattivante, fuori dall’ordinario; quindi sfiora il jazz e il blues nelle atmosfere vocali evocate, naturalmente, da Sarah Jane Morris, la cui prepotente cifra personale esclude ogni possibilità di ‘imitazione’ passiva, privilegiando al contrario un racconto di straordinaria e coinvolgente originalità). Crossroads 2024 è organizzato da Jazz Network in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura e Paesaggio della Regione Emilia-Romagna e con il sostegno del Ministero della Cultura e di numerose altre istituzioni. Crossroads fa parte di Jazzer powered by Gruppo Hera, patrocinio di Anci Emilia-Romagna. Il concerto in collaborazione con l’assessorato alla Cultura del Comune di Sassuolo e la Fondazione Teatro Carani nell’ambito del Sassuolo Jazz Festival.

m.s.c.