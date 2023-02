Crowdfunding, obiettivo raggiunto Il parco sarà riqualificato

C’è anche il Comune di Formigine tra i cinque vincitori di ‘Abbiamo un cuore in Comune 2022 - Crowdfunding Edition’, il progetto lanciato da Emil Banca attraverso la piattaforma Idea Ginger per promuovere la raccolta fondi come strumento per supportare lo sviluppo sostenibile e responsabile. Emil Banca erogherà al Comune un contributo di 500 euro che andranno a sommarsi a quelli raccolti durante la campagna di raccolta fondi che sul territorio ha interessato la riqualificazione del parco della Bertola, con l’obiettivo di acquistare un nuovo gioco. Un progetto cui Formigine ha aderito in collaborazione con le due associazioni che più vivono la località della Bertola, ovvero le associazioni Le Palafitte 2.0 e Flik Flak Asd, e che ha ricevuto tante donazioni.

"Il crowdfunding – dice Giulia Bosi, Assessore all’Ambiente Giulia Bosi – sintetizza perfettamente l’espressione ‘L’unione fa la forza’ che per le nostre comunità può davvero, come in questo caso, fare la differenza. L’obiettivo, prefissato a 5mila euro, è stato raggiunto e superato, arrivando ai 5.550 euro. Grazie a questi ulteriori 500 euro concessi da Emil Banca – conclude Bosi – siamo pronti a dare un volto nuovo all’area verde".