Crowdfunding per salvare il cane malato

Per curare il suo cane ha aperto un progetto sulla piattaforma di crowdfunding GoFundMe e ha già raccolto 3.800 euro. La protagonista della vicenda è la guigliese Martina Baraldi, che sta cercando di salvare il suo amico a quattro zampe Robin, ricoverato all’ospedale veterinario I Portoni Rossi di Zola Predosa (Bologna). A darne notizia è stata la stessa piattaforma GoFundMe: "Martina ha lanciato, da Guiglia, una raccolta fondi per pagare il ricovero del suo cane: in poche ore ha ricevuto 140 donazioni". "Da venerdì — racconta Baraldi — ha mostrato i sintomi della poliradicoloneurite, una malattia che nell’ultima fase gli ha causato una polmonite e una difficoltà respiratoria. Ma solo tre giorni di ricovero costano tremila euro. Vogliamo solo un piccolo contributo che ci permetta di tenerlo in vita".