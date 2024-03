Csm, 30 milioni di fatturato nel 2023

MARANO SUL PANARO (Modena)

Cms chiude il 2023 con un fatturato da 30 milioni di euro, 160 dipendenti, e sono 7 Paesi nel mondo in cui arrivano i prodotti dell’azienda emiliana (Svizzera, Germania, Francia, Svezia, Danimarca, Usa, Giappone e Austria) che punta all’internazionalizzazione, e lo fa cercando di potenziare la quota di export. Attualmente le esportazioni dirette della storica azienda metalmeccanica modenese, raggiungono il 55%, che arriva fino all’80% per progetti che richiedono una fornitura di impianti chiavi in mano, da integrare sulla linee produttive. Cms è specializzata, da quasi cinquant’anni, nella realizzazione di macchinari per il packaging, in partnership con le principali aziende del settore.

Da oltre 40 anni Cms è un riferimento per il settore farmaceutico svizzero, dove la richiesta di packaging riciclabile e compostabile sta crescendo vertiginosamente.