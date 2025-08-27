"Cucine popolari per le persone in difficoltà"

Un incontro tra vecchi amici da cui è nata la suggestione di realizzare anche a Modena l’esperienza delle Cucine popolari. Roberto Morgantini, fondatore di un’esperienza ormai conosciuta in tutta Italia, ne ha parlato pochi giorni fa con il sindaco Massimo Mezzetti. Il progetto è nato il 20 ottobre 2014 con l’obiettivo di realizzare in ogni quartiere di Bologna una Cucina popolare, un luogo dove le persone più in difficoltà potessero non solo avere un pasto caldo ma anche la possibilità di scambi sociali.

Ed è stato proprio il primo cittadino a postare un selfie tra i due nel quale si sondava la disponibilità a essere volontari di questo progetto. Una ricognizione andata a buon fine, a quanto si legge nei commenti. In molti si sono detti favorevoli e interessati.

"L’idea – riferiscono dal Comune – è assolutamente agli albori, ma Modena è una città ricca di volontariato tanto da essere stata scelta come capitale per il 2026. In città esistono già esperienze di solidarietà alimentare, da Porta Aperta al Refettorio grazie a Food for Soul. Realtà con cui confrontarsi per capire come intercettare un bisogno che sta aumentando, anche sotto la Ghirlandina".

Sicuramente l’esperienza delle Cucine popolari ha travalicato i confini di Bologna, dove è nata e dove attualmente sono quattro le cucine aperte, tanto che sono state realizzate esperienze analoghe a Cesena, Cervia e addirittura a Ischia.

"Alla base c’è l’attività dei volontari che turnano per rendere l’apertura più estesa possibile anche in estate. E poi la relazione con i donatori in ottica antispreco, dai player della grande distribuzione organizzata alle aziende alimentari fino ai singoli. Di ogni dono fatto alle Cucine nulla andrà sprecato. A Bologna sono circa 650 i pasti che vengono distribuiti ogni giorno".

