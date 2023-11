Cultura e divulgazione, ecco i re degli speaker

Otto speaker di fama nazionale e internazionale in una location d’eccellenza, per un pomeriggio di cultura e divulgazione nato dalla passione di giovani accomunati dall’obiettivo di diffondere idee di valore nella loro città. Domani alle 15, presso l’Auditorium Spira Mirabilis, si tiene la seconda edizione di TedxFormigine, evento indipendente nato sotto l’egida del format di conferenze americano TED. Il tema sarà "The Line: a matter of perspective". I protagonisti saranno Daniela Galliano, ginecologa e ricercatrice responsabile del Centro di Procreazione Medicalmente Assistita IVI di Roma; Nick Pescetto, content creator con una community di oltre 300mila followers; Andrea Sesta e Andrea Michielotto, redattori di Lercio.it; Roberta Lippi, autrice, giornalista podcaster e docente multimediale; Maria Alessandra Segantini, fiore all’occhiello dell’architettura italiana nel mondo; Andrea Loreni, funambolo laureato in filosofia teoretica; Elisa Valeriani, avvocato cassazionista, docente universitaria membro del CdA di BPER Banca e Lara Oliveti, imprenditrice del gaming e CEO di Melazeta S.r.l. I biglietti per partecipare all’evento sono acquistabili sul sito https:tedxformigine.com fino ad esaurimento. L’organizzazione dell’evento, patrocinato dal Comune di Formigine, è possibile grazie al contributo degli sponsor di TedxFormigine – Acetaia Leonardi, Moninga, Città di Formigine, Traimec, ProLoco Formigine, Officina Ciesse, Monroe, Conad, 4Madonne Caseificio dell’Emilia – e degli sponsor tecnici – Marketing Genetics, Wami Water, Da capo a piedi, AAO Vivai, Tshirt and More. Una linea che può dividere, unire, definire, la cui disarmante semplicità vuole essere punto di partenza per elaborare la realtà, ognuno dal proprio punto di vista.

s.f.