"Cultura motore dello sviluppo"

"Siamo molto soddisfatti dell’esito di questa nuova edizione del Campionato di Giornalismo indetto dal Resto del Carlino, che ha visto la partecipazione di numerose classi di studenti della nostra provincia, che si sono così avvicinati al mondo dell’informazione da veri e propri protagonisti. Affiancare questo concorso, di cui siamo sponsor da ben dieci anni (Bper ha offerto il primo premio), è il frutto di una scelta precisa, ossia sostenere le attività culturali, che riteniamo un bene sociale da difendere e un motore di sviluppo sociale ed economico. BPER è ormai riconosciuta come la ‘banca che sa leggere’. Da numerosi anni sosteniamo varie iniziative per la promozione della lettura e dell’educazione finanziaria e altri progetti di formazione e stage che vedono protagoniste le giovani generazioni: sono loro, infatti, i cittadini di domani, il motore delle trasformazioni tecnologiche, culturali e sociali che guideranno il nostro Paese e BPER, come da tradizione, vuole continuare a essere al loro fianco".