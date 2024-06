Cultura, musica e benessere. E’ la nuova estate di Castelnuovo

Dalla Holi Splash Run ai concerti dal vivo, dalle iniziative per i bambini alle serate con gli autori, l’estate di Castelnuovo Rangone è un lungo itinerario ricco di cultura, musica, benessere e divertimento. "La Color Run – afferma Stefano Solignani, assessore alla Cultura del Comune di Castelnuovo Rangone – apre l’estate castelnovese che anche quest’anno propone appuntamenti per tutte le età. Dalle letture per bambini alle camminate nei parchi, dai concerti rock al parco Lennon alla musica classica nei luoghi della bellezza di Montale e poi il jazz in piazza, le presentazioni di libri e il ballo liscio e tanto altro per la nostra comunità che, come ben sappiamo, ha voglia di uscire, di incontrarsi e di stare insieme". Ad inaugurare idealmente il programma di Estate Bene – promosso dall’amministrazione comunale di Castelnuovo Rangone – è la Holi Splash Run, corsa/camminata non competitiva dove i partecipanti si colorano a vicenda lanciandosi polveri anallergiche ed ecologiche. L’appuntamento è per sabato 22 giugno: già dalle 14 in piazza Bertoni sarà allestita un’area accoglienza per i partecipanti, alle 17.30 lo start al percorso di circa 4,2 chilometri durante il quale i ‘disturbatori’ riempiranno i partecipanti di polvere colorata, a seguire musica e animazione. Per il sindaco Massimo Paradisi "oltre 150 eventi animeranno l’estate castelnovese, anche grazie al prezioso contributo delle nostre associazioni di volontariato. Un’idea di cultura diffusa, fatta di eventi da giugno e settembre, distribuiti un po’ su tutto il territorio. Vogliamo, così, accompagnare i cittadini nelle prossime settimane promuovendo anche un’idea di comunità che frequenta e vive i suoi luoghi". Estate a Castelnuovo è anche sinonimo di cultura con la rassegna ’Armonie in centro’, serate tra libri e musica nel cuore del paese, organizzate dal Comune in collaborazione con il Circolo Caos e l’Associazione Il Flauto Magico. Dopo il primo incontro con la giornalista Maria Cristina Martinelli, il 25 giugno è attesa sul palco la scrittrice Marilù Oliva, per presentare il suo libro ’L’Iliade cantata dalle Dee’, mentre il 2 luglio tocca all’autrice Angela Albano parlare della sua opera ’Cogli l’acqua quando piove’, sempre in dialogo con la vicesindaca Daniela Sirotti Mattioli.

Al Parco Lennon già iniziati i concerti di ’Note al Lennon’, la rassegna musicale che anche quest’anno vede il connubio tra le Amministrazioni comunali di Castelnuovo Rangone e Modena.