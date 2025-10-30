Cultura, scatta l’allarme tagli: "Ert e teatro di ricerca a rischio. Penalizzate creatività e ricerca"

Modena si allarma per i tagli alla cultura. "È significativo e preoccupante l’impatto che i nuovi criteri del Fondo unico per lo spettacolo stanno determinando anche sul territorio modenese, incidendo su realtà culturali e teatrali che da anni operano con continuità e con una riconosciuta rilevanza pubblica". Lo ha spiegato l’assessore alla Cultura Andrea Bortolamasi, intervenendo nella seduta del Consiglio comunale di lunedì scorso, in risposta a un’interrogazione della consigliera Federica Di Padova (Pd) che chiedeva conto delle conseguenze dei tagli del Fus e delle misure che il Comune intende mettere in campo a sostegno del sistema teatrale locale.

I tagli introdotti dal ministero della Cultura, ha evidenziato infatti l’assessore, hanno colpito in modo diretto istituzioni di eccellenza come Emilia-Romagna Teatro Fondazione ed esperienze di ricerca come il collettivo Amigdala, ma "si ripercuotono anche in maniera indiretta su realtà consolidate come Teatro dei Venti e Artisti Drama, riducendo opportunità di collaborazione e circuitazione degli spettacoli".

Secondo Bortolamasi, i nuovi parametri ministeriali hanno determinato "un abbassamento generalizzato dei punteggi attribuiti alla qualità artistica, a vantaggio di criteri quantitativi legati al numero di spettatori e alla visibilità mediatica. Un cambiamento che finisce per penalizzare la ricerca, la sperimentazione, l’originalità e la creatività", mettendo in difficoltà chi investe su percorsi innovativi, complessi e di contaminazione tra linguaggi.

"La stabilità dei contributi per il 2025 – ha aggiunto quindi l’assessore alla Cultura – è stata garantita solo dal fatto che molte realtà storiche a livello nazionale sono state escluse dai finanziamenti, riducendo il numero dei beneficiari e aumentando così le quote disponibili per gli altri. Ma questa è una condizione fragile e precaria: un ulteriore calo del punteggio rischia di compromettere la stessa sopravvivenza di enti come Ert, che hanno uno status nazionale e criteri stringenti da rispettare, con conseguenze drammatiche dal punto di vista economico e occupazionale".

Il rischio, si ragiona anche a Modena, "non riguarda solo le grandi istituzioni: a soffrirne sono anche i festival, in particolare quelli di danza e multidisciplinari". Senza festival in grado di programmare e accogliere produzioni, infatti, "viene meno la possibilità di incontro tra artisti e pubblico e si produce un impoverimento complessivo dell’offerta culturale. Per Modena questo significa, ad esempio, minori prospettive di crescita- dettaglia l’assessore comunale- per una realtà come il Teatro dei Venti, tra le industrie culturali e creative più attive della città, che ha visto ridimensionate le occasioni di collaborazione". Un patrimonio culturale che non può essere disperso.

r.m.