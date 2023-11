Culture urbane, un week end all’ex Estense con ’Assedio’

Due giorni per esplorare l’arte urbana e le controculture e indagare lo spazio pubblico tra editoria di settore, esposizioni e incontri: ha questi obiettivi ’Assedio’, la manifestazione in programma sabato e domenica all’ex ospedale Estense.

A partire dalle 10 del mattino e fino a sera si alterneranno negli spazi al primo terra di viale Vittorio Veneto, quindi, incontri e dibattiti, esposizioni, concerti e momenti più conviviali, per indagare alcuni ambiti controculturali che hanno caratterizzato la storia italiana, tra cui il writing e il nuovo muralismo, la tifoseria sportiva, la musica punk-hardcore e lo skateboard, i contesti in cui si sono formate queste culture e in cui tutt’ora sorgono nuove esperienze.

La rassegna è a ingresso gratuito.

L’appuntamento si pone in continuità con l’evento “Unlock Book fair” che nel 2020, nei mesi della pandemia, aveva visto a Modena l’organizzazione della quinta edizione del festival internazionale che negli anni precedenti si era svolto a Barcellona, Berlino, Amsterdam e Colonia.