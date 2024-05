"Cumuli di rifiuti vicino al Mef"

"La fotografia scattata (nei giorni scorsi, ndr) nei pressi del Museo Casa Enzo Ferrari è l’immagine più adatta per capire come la raccolta porta a porta, fortemente voluta dal PD, abbia trasformato Modena in una città degradata e sporca". A parlare è Ferdinando Pulitanò, capogruppo provinciale di Fratelli d’Italia. "È evidente – commenta Pulitanò – questo sistema, a Modena, ha fallito ed è ridicolo che l’amministrazione continui ad ignorare questo semplice dato di fatto attribuendo le responsabilità di qualsiasi disagio all’inciviltà dei cittadini, difendendo invece una scelta e un operato di Hera che sono stati bocciati a più riprese dalla maggior parte dei modenesi. Purtroppo, quelli che dovevano essere problemi estemporanei sono diventati cronici. Da più di un anno a questa parte, continuiamo a registrare le stesse segnalazioni, prevalentemente dai quartieri a maggiore densità abitativa, che ci parlano di strade sporche, mancati ritiri della differenziata, e in alcuni casi, topi che si aggirano tra i sacchi abbandonati ai lati delle strade. Non è di certo il biglietto da visita di cui avrebbe bisogno una città decorosa che speri di aumentare la sua attrattività turistica. Valuteremo se procedere con un esposto contro Hera. Riteniamo – prosegue il coordinatore provinciale Fd’I – che Modena abbia bisogno di interventi immediati: da un lato, occorre tornare ai cassonetti, d’altra parte, crediamo che si debba spegnere subito l’inceneritore di via Cavazza".