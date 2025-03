Cumulo di condanne per Scunzani. Il noto no vax va dietro le sbarre

L’ennesima condanna –a 8 mesi di reclusione –, ieri in tribunale a Modena, lo fa finire in carcere. L’ultimo episodio di resistenza – che risale a giugno del 2022 – è andato a sommarsi ai vari procedimenti precedenti a suo carico, dunque niente sospensione della pena. Per questo motivo per Marcello Scunzani – noto no vax e no mask modenese, autore di vari blitz senza la mascherina e contro le disposizioni Covid – è stata decisa la detenzione. Per lui si aprono le porte del carcere.

Come detto, durante la pandemia è stato protagonista di vari gesti eclatanti, contro il lockdown e le normative sanitarie volte a contenere il contagio. Ieri è finito nuovamente davanti al tribunale per resistenza a pubblico ufficiale. Tra i vari episodi a lui addebitati anche un blitz nel municipio di Reggio senza mascherina di protezione, l’8 febbraio 2022. Uno dei tanti fatti in questi anni da Scunzani, classe 1977, con l’intento di manifestare la contrarietà alle politiche sul vaccino anti Covid e alle restrizioni della libertà. Le incursioni venivano filmate e i video postati sul canale Telegram ‘Cavalieri smascherati’.

Scunzani è stato accusato – tra i vari procedimenti – di molestie anche nei confronti del governatore Stefano Bonaccini (ottobre 2021) prima introducendosi senza mascherina in una sala dell’ex azienda municipalizzata dove si teneva un congresso e poi avvicinando lo stesso presidente della Regione per filmarlo senza il suo consenso, informandolo che lo avrebbe omaggiato di un altro regalo simile a quello già ricevuto. Tra le sue azioni di ’protesta’ che si ricordano come più clamorose, infatti, la consegna in piena pandemia di un pacco contenente pannolini usati a casa del presidente della Regione Stefano Bonaccini.