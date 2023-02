Cuoghi: "Fare chiarezza sulla vendita dell’area dove ha sede la Croce Blu"

Fare chiarezza sulla vendita del lotto di terreno sul quale sorge la struttura sede della Croce Blu PAS Sassuolo. A chiederlo, in un’interrogazione al consiglio regionale, è Luca Cuoghi di Fratelli d’Italia che ricorda come "tra la fine del 2021 e l’inizio del 2022, lo stabile di via Ancora, sede della Croce Blu di Sassuolo, viene messo in vendita dall’istituto vendite giudiziarie di Modena, dopo il fallimento della proprietà. Dopo una serie di tentativi di aggiudicazione andati a vuoto l’area è stata venduta, quando il costo di acquisto dello stabile è stato fissato a poco più di 117mila euro, meno della metà del prezzo di partenza: l’ultimo bando a ribasso ha trovato un partecipante, un’impresa nel settore delle onoranze funebri". Cuoghi aggiunge come l’acquirente non sia subentrato alla ditta proprietaria ma abbia semplicemente acquistato il lotto di terreno e dall’acquisto, gli Enti privati o pubblici hanno sessanta giorni per alzare l’offerta dopodiché bisognerà concordare, tra Croce Blu e l’acquirente, la scadenza per liberare l’edificio. "Secondo le dichiarazioni dell’Amministrazione comunale – sottolinea il consigliere – il suddetto edificio sorge in un lotto che risulterebbe essere destinato al verde. Nel progetto redatto circa quindici anni fa quella struttura doveva essere demolita salvo poi, per un susseguirsi di cause, essere rimasta intatta". Da qui l’atto ispettivo del consigliere, che chiede "quale sia la reale classificazione del lotto e se il Comune abbia trovato una sede alternativa per la Croce Blu o previsto soluzioni alternative per l’acquirente dove realizzare l’attività".

s.f.