"Cuore, arrivano le diagnosi ad alta tecnologia"

In attesa dei posti letto soppressi, l’ospedale Santa Maria Bianca di Mirandola grazie ai suoi professionisti della Cardiologia, diretta dal dottor Carlo Ratti, è riuscita nell’intento di qualificarsi come uno degli ambulatori di eccellenza di Ecocardiografia, accreditato presso la società Italiana di Ecocardiografia: sono solo cinque i centri in Emilia-Romagna che vantano questo traguardo. Mirandola, poi ora, è uno dei primi centri in Europa dotato della nuova tecnologia ecocardiografica di ultima generazione donata da Pfizer, presentata al congresso europeo di Cardiologia a Madrid a fine agosto. Sono molti i vantaggi diagnostici e le prestazioni offerti da questa strumentazione dotata di intelligenza artificiale: il software consente di automatizzare le misurazioni, migliorare la qualità delle immagini ecografiche e rendere più rapido ed efficiente il flusso di lavoro.

"Ringrazio di cuore Pfizer a nome di tutta l’équipe – sottolinea Ratti – per questa donazione che non rappresenta soltanto un arricchimento tecnologico, ma un investimento concreto sulla salute dei nostri pazienti: diagnosi più accurate, trattamenti più tempestivi e un servizio più efficiente per rispondere alle sfide della cardiologia moderna". Le innovazioni consentire dai due software donati avranno un impatto diretto su tutta l’attività dell’ambulatorio di ecocardiografia, che attualmente esegue circa 150 esami a settimana, con un sensibile incremento della qualità diagnostica e della produttività. I due software donati, infatti, offrono nuove possibilità diagnostiche sia nella pratica clinica quotidiana sia in ambiti altamente specialistici, come l’ambulatorio delle cardiomiopatie, attivo dal febbraio 2025. In particolare, la tecnologia di strain, ovvero la misurazione della deformazione (accorciamento o allungamento) delle fibre miocardiche durante le contrazioni e i rilasciamenti del cuore, consente l’identificazione precoce dell’amiloidosi cardiaca da transtiretina, patologia ancora oggi ampiamente sottodiagnosticata, migliorando così prognosi e percorsi terapeutici. L’impatto della donazione si estende, poi, anche ad altre aree di rilevanza clinica: nella cardio-oncologia in quanto strumento essenziale per individuare tempestivamente gli effetti collaterali in ambito cardiaco indotti dai trattamenti oncologici.

Alberto Greco