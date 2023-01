Cuore e lavoro: la storia del Villaggio Martinelli

Mentre probabilmente molti conosceranno la chiesa di San Faustino intestata anche a San Giovita di via Giardini, costruita nel 1962 abbattendo il precedente edificio, tanti forse non avranno mai sentito nominare il cosiddetto ’villaggio Martinelli’, primo nucleo del quartiere attuale nell’area tra piazzale Risorgimento e via della Pace, con al centro via Bellei. Questa operazione edilizia ha appena compiuto settant’anni, prendendo le fila nel 1952 grazie a una pressoché inedita in Italia donazione – o quasi – di terreni da parte di un imprenditore ai suoi impiegati e operai. Un’operazione particolarmente illuminata, resa possibile dalla famiglia che allora gestiva le ’Officine Martinelli’ – una importante fabbrica collocata sulla Giardini – che in quell’anno decise di lasciare a 22 famiglie terreni nell’area in modo tale che questi operai e impiegati potessero costruire la propria abitazione. Un’idea che diede la possibilità a tanti, uscendo dalla guerra, di costruirsi la prima casa di proprietà in un’area oggi densamente popolata e piuttosto benestante, ma un tempo piena campagna piuttosto lontana dal centro storico. Un testimone diretto, tra gli altri, di questi vecchi fatti è il modenese Gianni Volpi, professionista di tante campagne fotografiche in giro per l’Italia. Volpi come parte questa vicenda? "E’ una vicenda che...