’Cuore sano per amico’: 500 studenti coinvolti

Sono stati oltre 500 gli studenti delle scuole medie di tutto il territorio sassolese che, quest’anno, hanno partecipato al progetto educativo ‘Un cuore sano per amico’ promosso e curato dai cardiologi dell’Ospedale di Sassuolo e dal dottor Maurizio Agradi, nutrizionista in forza al nosocomio sassolese.

L’iniziativa, unica nel suo genere per la provincia di Modena, a ribadire il ruolo centrale della struttura sassolese ha visto la straordinaria partecipazione di tutte le classi terze delle scuole medie del comprensorio, anche grazie al sostegno dell’amministrazione comunale che le ha sensibilizzate sul tema: basti dire che tra gennaio e marzo, ogni settimana, i medici hanno portato il progetto direttamente nelle scuole, incontrando due classi per volta, con quel che ne segue in termini numerici e soprattutto in tema di diffusione di conoscenza e di buone pratiche. "L’obiettivo è fornire strumenti informativi per salvaguardare il benessere del cuore e comprendere, in modo semplice, l’importanza di una vita sana ed equilibrata: fondamentale, da questo punti vista, confrontarsi con i più giovani", spiega la dottoressa Ermentina Bagni, direttore della Cardiologia dell’ospedale di Sassuolo. Il progetto nasce dall’idea della dottoressa Bagni, della dottoressa Marcella Camellini e del già citato sottor Maurizio Agradi, biologo nutrizionista, ed è stato premiato dell’interesse di tutti i giovani partecipanti, incuriositi e partecipi.

Tante, tantissime, sono state infatti le ‘testimonianze’ appassionate dei ragazzi, che hanno partecipato con entusiasmo agli incontri. "Un progetto davvero molto utile – ha detto uno studente – perché attraverso questo percorso riesci a capire l’importanza del prenderti cura di te stesso e degli altri".

Ad alcune ‘lezioni’ ha partecipato anche l’assessore Alessandra Borghi, che ha le deleghe alla pubblica Istruzione e Formazione e, da ex preside conosce bene l’importanza di progetti del genere. Anche lei, insieme ai giovani studenti, ha seguito con attenzione gli esiti di un progetto il cui approccio non era solo teorico, anzi. I ragazzi hanno infatti avuto anche l’opportunità di provare sul campo – grazie all’ausilio di alcuni manichini – le manovre di primo soccorso da attuarsi in caso di arresto cardiaco. "È stato molto utile fare l’esercitazione di rianimazione – ha scritto nei questionari di gradimento uno dei giovani partecipanti – perché potresti salvare la vita di una persona in pericolo. Ho capito meglio cosa posso fare in una situazione di pericolo senza andare nel panico".